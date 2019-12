Bestuurder - wellicht onder invloed van lachgas - crasht op rotonde

Vannacht is een bestuurder op een rotonde gereden in de Valaarstraat in wilrijk. Wellicht was hij onder invloed van lachgas.

Vannacht rond half 3, werden de hulpdiensten naar de rotonde aan de Valaarstraat gestuurd, nadat de bestuurder van een Renault Clio het rondpunt straal negeerde en gewoon rechtdoor reed over de begroeiing. De 22-jarige bestuurder uit Wilrijk werd naar het Sint-Augustinusziekenhuis afgevoerd. Het voertuig werd tijdens het offroad tochtje zwaar beschadigd en moest getakeld worden. De brokstukken lagen verspreid over de rijbaan. Een getuige had gezien dat er naast de chauffeur nog twee passagiers in de wagen zaten en er na de aanrijding een fles lachgas in de struiken werd weggeworpen. De fles werd snel teruggevonden en er waren aanwijzingen dat ze recent werd gebruikt. Het rijbewijs van de bestuurder werd met onmiddellijke ingang voor 15 dagen ingetrokken.