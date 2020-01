Zaterdag hielden de wijkteams, het wijkondersteuningsteam en het verkeersondersteuningsteam van de regio West een grote controleactie in de Antwerpse binnenstad. Ze kregen hierbij ondersteuning van de mobiele eenheid en van drugshonden van de federale politie. Er wed gecontroleerd op allerhande vormen van overlast, verkeersovertredingen en drugshandel.

Bestuurder wordt tweemaal betrapt op één avond

Het verkeersondersteuningsteam plukte op de Oude Leeuwenrui vijf bestuurders uit het verkeer. Vier van hen testten positief op alcoholgebruik en drie op druggebruik.

Later op de avond werd een controledispositief opgesteld op de Kaaien. Daar werden heel wat verkeersinbreuken vastgesteld zoals gordeldracht, negeren van het rode licht, gsm-gebruik achter het stuur... maar opmerkelijk genoeg werd een bestuurder gecontroleerd die positief testte op alcohol en drugs. Opnieuw, want hij was eerder al door het VOT aan de kant gezet. In opdracht van de magistraat werd zijn voertuig in beslag genomen.

Betrapt met drugs op zak

In de omgeving van het Mechelseplein werden vier personen aangetroffen met drugs op zak. Later op de avond werden ook twee overlastcafés gecontroleerd in de omgeving van het Theaterplein. Twee personen hadden drugs op zak, maar ook op de grond van de cafés en in de wc's werd drugs aangetroffen. Eén klant werd ook betrapt toen hij even drugs was gaan kopen achter de hoek van het café.

Bron: Politie Antwerpen