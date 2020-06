Bestuurder zonder rijbewijs kan politie niet misleiden

De politie heeft een auto staande gehouden na een gevaarlijk manoeuver. De man die verantwoordelijk was voor het gevaarlijk rijgedrag wisselde snel van plaats met zij passagier, maar kon de politie niet misleiden.

Het wijkondersteuningsteam van de regio Zuid merkte gisteren een voertuig op dat in de Jules Moretuslei aan overdreven snelheid een bocht van 180 graden maakte, een passagier oppikte en wegreed. Ter hoogte van het rode licht werd de wagen aan een controle onderworpen. De inspecteurs stelden vast dat de bestuurder en de passagier van plaats waren gewisseld sinds het gevaarlijke manoeuvre. De eerste bestuurder bleek immers niet in het bezig van een geldig rijbewijs. Zowel de eerste als de tweede bestuurder bleken echter onder invloed van drugs. Ze waren ook in het bezit van hasj en cannabis. Aangezien ze beide achter het stuur hadden gezeten, krijgen ze beide de rekening voor rijden onder invloed gepresenteerd.