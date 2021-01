Bestuurders van failliete filmbedrijf Corsan moeten voor rechtbank verschijnen

De raadkamer in Antwerpen heeft bestuurders Paul Breuls, zijn broer Johan en zijn echtgenote Marie-Louise Vanthilt van het failliete Antwerpse filmbedrijf Corsan doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor onder meer oplichting via het taxsheltersysteem en fiscale misdrijven. Ook twee revisoren, voor wie het openbaar ministerie de buitenvervolgingstelling had gevorderd, werden vandaag mee verwezen.

Corsan haalde voor zijn filmprojecten miljoen euro's op via het taxsheltersysteem. Zelfstandigen en kmo's en werden gelokt met ronkende namen als Robert De Niro en John Travolta en met de belofte van aanzienlijke rendementen voor hun investering. Het Antwerpse filmbedrijf raakte in de problemen toen het onder de loep werd genomen door de Bijzondere Belastinginspectie en zijn filmprojecten geen attesten meer kregen van de fiscus. Ook het parket startte met een onderzoek, omdat er vermoedens van geknoei waren.

Meer dan duizend gedupeerden

Corsan werd eind 2016 failliet verklaard. Meer dan duizend investeerders zijn gedupeerd: zij raakten niet alleen hun investering kwijt, maar moesten ook hun belastingvoordeel terugbetalen dat ze via de faxshelter genoten hadden. Bestuurders Paul Breuls, zijn broer Johan en zijn echtgenote Marie-Louise Vanthilt werden vandaag naar de correctionele rechtbank verwezen. Ze worden vervolgd voor onder meer schriftvervalsing, oplichting via het taxsheltersysteem, inbreuken op de prospectuswet en fiscale valsheden in de periode 2007 tot 2016. 'Voor drie accountants werd de buitenvervolgingstelling gevraagd, maar de raadkamer zag voor twee van hen voldoende bezwaren om hen ook door te verwijzen naar de correctionele rechtbank', zegt persrechter Goedele Franssens.

Advocaat Geert Lenssens, die een veertigtal benadeelden bijstaat, reageerde tevreden op de doorverwijzing. 'De gedupeerden willen vooral hun centen recupereren en een strafprocedure biedt ons toch belangrijke opportuniteiten op dat vlak, want in het faillissement zelf viel niets meer te rapen. De verwijzing van de revisoren betekent voor ons een bijkomend recuperatiekanaal.' Lenssens trekt daarnaast ook naar de burgerlijke rechtbank, want hij meent dat de bedrijfsrevisor van Corsan, die niet mee strafrechtelijk vervolgd wordt, fouten heeft gemaakt.



(foto Pixabay)