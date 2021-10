Voor het Antwerpse hof van assisen is vandaag een opmerkelijke zaak begonnen: het proces tegen Antwerpenaar Hicham Chaïb. Chaïb is een voormalig kopstuk van Sharia4Belgium en staat terecht voor een terroristische moord in Syrië. Opvallend: de beschuldigde bank zal leeg blijven, het is onduidelijk of Hicham Chaïb nog in leven is. Daar komt nog eens bij dat het niet geweten is wie het slachtoffer is. Een zeer opmerkelijke zaak dus. Vanmiddag werd de jury samengesteld.