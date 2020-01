Bestuurster met voorlopig rijbewijs begaat 24 overtredingen op 1,5 kilometer

De verkeerspolitie controleerde vrijdag op alcohol- en druggebruik in de Lange Beeldenkensstraat en op het Falconplein. Maar liefst 7 van de 208 gecontroleerde bestuurders (ongeveer 3 %) testte positief op het gebruik van drugs. Al deze bestuurders verloren hun rijbewijs meteen voor 15 dagen. 2 bestuurders testten dan weer positief op alcohol. 2 voertuigen bleken niet geldig gekeurd, 4 personen waren niet in orde met hun rijbewijs en 4 bestuurders droegen geen gordel. Ook een fietser zonder licht en een fietser met de telefoon in de hand werden beboet. Tot slot was er een taxibestuurder op het Falconplein die positief testte op drugs, geen gordel droeg (ondanks het feit dat hij geen passagiers vervoerde), was zijn kledij niet conform de regels en was zijn medische keuring als taxichauffeur vervallen. Foto Belga