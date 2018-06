Bestuurster met 'L' veroorzaakt ongeval met verhuurvoertuig

Zondagochtend veroorzaakte een jongedame met voorlopig rijbewijs en zonder begeleiding een ongeval met haar huurvoertuig. De auto werd erg beschadigd en haar passagiers werden naar het ziekenhuis gebracht.

Zondagochtend werd de politie naar de Schijnpoortweg geroepen voor een verkeersongeval. Een wagen van een verhuurbedrijf was er tegen een muur van de weginrichting gereden en stond zwaar beschadigd midden van de twee rijstroken. De bestuurster van 19 jaar stond naast het huurvoertuig. Haar twee passagiers van 21 jaar werden al voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Bij controle van de documenten bleek dat de bestuurster enkel over een voorlopig rijbewijs beschikte. Hoewel dat in deze omstandigheden wel noodzakelijk was, reed ze niet onder begeleiding. Ze had geen extra achteruitkijkspiegel of een herkenbare 'L' in het voertuig aangebracht. Hierdoor liep ze wellicht ook haar eerste pv op. Daarna wenste ze toch ook nog een ziekenwagen. Het voertuig werd getakeld.

Foto: Belga