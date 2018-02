Betaaloperatoren moeten betaalgegevens niet overmaken aan Belastinginspectie

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) heeft vandaag bot gevangen bij de fiscale rechter in Antwerpen. De fiscus wil zicht krijgen op alle betalingen met buitenlandse kaarten in België en had de drie grootste betaaloperatoren van ons land voor de rechtbank gedaagd om hen zo te dwingen miljoenen betaalgegevens vrij te geven. De eis van de BBI werd echter afgewezen.

De BBI wilde via de betaalgegevens van betaaloperatoren Worldline, Alpha Card Merchant Services en Ingenico Financial Solutions achterhalen welke Belgen hun zwart geld uit belastingparadijzen als Luxemburg, Zwitserland of Monaco aanspreken om hier hun aankopen mee te doen. De transactiegegevens zouden een belangrijk wapen kunnen zijn in de strijd tegen fiscale fraude.

Foto: Belga