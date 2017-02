Betalen voor voetbal op café

Het Mona Film Festival in Antwerpen is gisteravond officieel geopend. Het festival toont in het cultuurcentrum in Berchem bijzondere films en documentaires uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De film Dégradé heeft gisteravond de spits afgebeten. Achtergrond van de film is een kapsalon in de Gaza-strook. Gebaseerd op echte gebeurtenissen. Ook vanavond staan er nog twee films op het programma. En zondag staan Vrouwen en Revolutie centraal op het nieuwe Mona Film Festival.