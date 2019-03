Betalend parkeren in wijken buiten de singel

Vanaf 1 april wordt de nieuwe regeling van betalende en blauwe zones in de wijken buiten de Singel, van kracht. Daarnaast verkleinen de bestaande bewonerszones. Op verschillende plaatsen worden in deze periode parkeerpalen geplaatst.

In de wijken buiten de Singel verschijnen sinds kort parkeerpalen, zoals hier in de Muggenberglei. In deze wijken wordt over enkele weken betalend parkeren ingevoerd. De mensen die er wonen kunnen een bewonerskaart aanvragen, anderen zullen moeten betalen van maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 19 uur.