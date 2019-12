"Betalend parkeren voor fietsers ? Dit is te gek voor woorden"

Op vrijdag 6 december zal Groen Antwerpen actie voeren tegen de plannen van het stadsbestuur om de fietsparking onder het Astridplein betalend te maken.

“Dit is te gek voor woorden”, zegt Wouter Van Besien. “Fietsers die de trein nemen, verdienen propere, veilige, ruime en gratis fietsparkings. We willen ze net in de watten leggen, in plaats van ze af te schrikken.”

Vrijdagochtend, van 7.30u tot 9u, zal Groen Antwerpen chocolade centjes uitdelen aan fietsers die hun fiets komen parkeren.

Simon Verreet, Groen-raadslid in district Antwerpen: “We delen symbolische centjes uit zodat mensen binnenkort hun parkeerplaats nog kunnen betalen. Het aantal fietsers in de stad blijft stijgen, en dat juichen wij toe. Maar in plaats van deze mensen te belonen, laat de stad hen in de steek.”

Groen verwijst nog naar Nederlandse steden als Utrecht, waar een modern en toekomstgericht fietsparkeerbeleid werd uitgewerkt. Daar is kortparkeren voor fietsen altijd gratis.

(archieffoto ATV)