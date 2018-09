Betondegradatie bij kernreactor doel 4

Er is alweer een probleem met kernreactor Doel 4.



Er is namelijk betondegradatie vastgesteld in de plafonds van de bunkers van de reactor. Ook in Tihange 2 is hetzelfde probleem opgedoken. Dat meldt het FANC, de nucleaire waakhond. Het probleem heeft geen impact op de bevolking, de werknemers of het milieu. Maar het is natuurlijk wel weer een vervelende situatie, want Doel 4 lag begin juni ook al een tijd stil door een technisch defect.

(Foto : © Belga)