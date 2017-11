Nieuws VIDEO Betrapte dief op Beerschot Wilrijk blijkt supporter te zijn

De conciërge en terreinverzorger van Beerschot-Wilrijk kon gisteravond in het stadion een inbreker overmeesteren en hem overhandigen aan de politie. De inbreker blijkt een zelf een Beerschot-Wilrijkfan. Ludo Driesen is 67, de inbreker dertig jaar jonger. Voor Ludo was het een akelige ervaring en hij is bovendien erg ongerust omdat de dader vanmiddag al werd vrijgelaten.