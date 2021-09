Betrapt:gsm in de hand en geen gordel!

Honderden telefoons en objecten die met telefonie te maken hebben zijn te koop. De verzameling is het levenswerk van Michel Van den Brande - in Berendrecht en omstreken beter bekend als "Michel Telefoon". Op zijn 67e vindt hij het mooi geweest en wil hij zijn verzameling verkopen. Het liefst had Michel de hele collectie in zijn geheel aan een museum verkocht, maar omdat dat niet lukte, verkoopt hij vanaf dit weekend ook telefoons per stuk.