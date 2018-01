Beurs over secundair onderwijs, voor leerlingen en ouders

Morgen zijn ouders en leerlingen van het zesde leerjaar welkom op de Interessebeurs. In de parkloods van Spoor Noord kan iedereen kennis maken met twintig secundaire stedelijke scholen. Er is keuze uit 140 studierichtingen en 5 interessegebieden

De Interessebeurs in Park Spoor Noord is de ideale voorbereiding op de juiste schoolkeuze. Er is een interactief parcours van de oudheid naar de toekomst. Het helpt uw kind ontdekken waar de interesses liggen en welke studierichting bij hem of haar past. Aan de standen kan men vragen stellen aan leerkrachten en medewerkers van het Stedelijk Onderwijs. Er is ook een standje met uitleg over het nieuwe digitale inschrijvingssysteem.

Interessebeurs: za 20 januari van 10 tot 16.30 uur