Nieuws Beveren wil zich aansluiten bij juridisch protest van Zwijndrecht tegen 3M

De gemeente Zwijndrecht krijgt mogelijk navolging in haar strijd tegen 3M. Donderdag maakte Zwijndrecht bekend dat het 3M in gebreke stelt. Als 3M niet wil opdraaien voor de geleden schade of geen inzicht geeft in de meetgegevens volgt er een strafklacht. De gemeente Beveren wil zich daar mogelijk bij aansluiten.