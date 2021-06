Nieuws Bevraging UA: wat denkt u van de recente versoepelingen

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

En we blijven nog even bij corona. Het mag dus allemaal weer wat losser en er kan ook méér... maar zaten we daar wel op te wachten? De onderzoekers van de universiteit Antwerpen zijn in hun tweewekelijkse enquête benieuwd wat u van de recente versoepelingen denkt.