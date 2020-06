Bevrijdingstunnel richting Antwerpen afgesloten door ongeval

Twee ongevallen op de Antwerpse ring hebben voor heel wat hinder gezorgd. Op de ring richting Nederland vond ter hoogte van Berchem een kettingbotsing plaats met een lange file tot gevolg. Een vrachtwagen geladen vol zand knalde in de staart van die file, die tot op de A12 stond, waardoor hij kantelde en enkele andere voertuigen vernielde. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Het eerste ongeval gebeurde tussen een vrachtwagen en zes personenwagens op de Antwerpse ring ter hoogte van Berchem. Twee rijstroken waren versperd, maar rond 20 uur werd de rijbaan weer volledig opengesteld nadat de nodige vaststellingen werden gedaan. De file breidde zich uit tot voorbij de Kennedytunnel, waardoor ook het invoegend verkeer komende van E19 en A12 in de file terecht kwam. In de staart van de file, in de Bevrijdingstunnel op de A12, reed een vrachtwagen met een laadbak vol zand in op het stilstaande verkeer. De vrachtwagen raakte enkele andere voertuigen waaronder een tweede vrachtwagen en verloor de inhoud van zijn laadbak waardoor het volledige wegdek vol zand ligt. De Bevrijdingstunnel is daardoor totaal versperd, het verkeer wordt bovengronds omgeleid. 'Er is heel veel materiële schade, niet alleen ligt het wegek vol brokstukken maar ook het zand ligt overal.

De hinder zal nog lange tijd duren daar', bevestigt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Het reisadvies is om de regio zoveel mogelijk te vermijden. Wie van Brussel naar Antwerpen wil, neemt best de E19 en houdt rekening met vertragingen. De twee chauffeurs van de vrachtwagens die betrokken zijn bij het ongeval aan de Bevrijdingstunnel, werden zwaargwond naar het ziekenhuis overgebracht, laat de Antwerpse brandweer weten. Naast zand en brokstukken ligt er ook olie en mazout op de baan waardoor de brandweer nog wat werk heeft om alles weer vrij te maken.

(foto GvA - BFM)