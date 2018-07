Bewonder deze zomer de schitterende plafondschildering Goden op de Olympusberg

De schitterende Hofkamer, in de tuin van Erfgoedhuis den Wolsack, wordt deze zomer al opengesteld als voorsmaakje op het prestigieuze project Vlaamse Meesters in Situ. Het volledige project gaat van start in 2019, en zal veertig sites openstellen waar werken van Vlaamse meesters in hun oorspronkelijke context te beleven zijn.

In de Hofkamer kan je zo het grootste loshangend en op kader genageld plafonddoek van West-Europa bewonderen: de Goden op de Olympusberg. Afgelopen zaterdag werd de openstelling officieel afgetrapt in het bijzijn van Minister van Toerisme Ben Weyts.



Vanaf 4 juli tot 29 september kan je je op de gelijkvloerse verdieping van de Hofkamer neervlijen op een reusachtig ligkussen: de ideale manier om het adembenemende plafonddoek volledig in je op te nemen. Een informatiezuil met touchscreen geeft je alle nodige informatie over het imposante werk.



De openstelling van de Hofkamer gebeurt in het kader van Vlaamse Meesters in Situ, een project van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen. Tijdens het toeristisch seizoen van 2019 openen in heel Vlaanderen meer dan 40 plaatsen waar werken van Vlaamse Meesters uit de 15e, 16e en 17e eeuw nog te beleven zijn op hun oorspronkelijke plek.



De Hofkamer is trouwens niet alleen uitzonderlijk omwille van de schitterende plafondschildering. De tuin waarin het monument zich bevindt, is dé gedroomde plaats om te genieten van de Antwerpse beiaard.



(foto © Herita)