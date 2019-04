Bewoners Cadixwijk klagen over te weinig groen in de wijk (VIDEO)

Eén van de laatste stukjes groen in de Cadixwijk op het Eilandje staat te koop. Op de hoek van het Katttendijkdok-Oostkaai en de Londenstraat heeft AG Vespa een hoekperceel, waar nog net genoeg ruimte is voor een woonproject en enkele commerciële zaken. De vastgoedbeheerder van de stad Antwerpen is op zoek naar geschikte kopers, maar de handelaren in de buurt betreuren dat er alweer wordt gekozen voor een bouwproject. Zij vinden dat er betere bestemmingen zijn voor de bouwgrond.