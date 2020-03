Bewoners De Fontein worden niet allemaal getest op Coronavirus

De inwoners van de serviceflats De Fontein in Borgerhout zullen dan toch niet allemaal getest worden op het Corona-virus.

De Fontein kwam dinsdag in het ATV-nieuws nadat er vijf bewoners overleden waren ten gevolge van COVID-19. Het Zorgbedrijf had daarom gevraagd om alle bewoners te testen. Maar iedereen testen gebeurt pas als 30 procent van de inwoners besmet zou zijn met het virus en dat is in de serviceflats in Borgerhout niét het geval.

(bekijk hieronder de reportage 'we hebben geen afscheid kunnen nemen')