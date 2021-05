Nieuws Bewoners De Tol moeten verhuizen - Woonzorgcentrum gaat dienen als quarantaineplek voor scheepslui

Woonzorgcentrum De Tol in Deurne wordt het vaste verblijfcentrum voor scheepslui die in quarantaine moeten. De huidige bewoners moeten binnen enkele weken -in afwachting van een nieuw gebouw- verhuizen naar woonzorgcentrum Europasquare, schuinover De Tol. Het zorgbedrijf Antwerpen gaat zo in op de vraag van het Agentschap Zorg en Gezondheid om opvang te voorzien voor scheepsbemanning. Voorlopig zitten scheepslieden hun quarantaine uit in hotels, maar met de zomer in aantocht moest er worden gezocht naar een andere oplossing. Voor enkele bewoners van De Tol komt dit nieuws hard aan.