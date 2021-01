Bewoners en medewerkers ter Bleeke in Malle vandaag gevaccineerd

De bewoners van Woonzorgcentrum ter Bleeke kregen vandaag allemaal een eerste prik met het coronavaccin. Ook alle medewerkers werden voor de eerste keer gevaccineerd. Over enkele weken volgt nog de tweede vaccinatieronde, maar nu al is de opluchting groot in het woonzorgcentrum. “We hebben allemaal lang naar deze dag uitgekeken”, klinkt directeur Jan Flament tevreden. “Het heeft iets van een verlossing, of toch gedeeltelijk. Want wij zullen uiteraard nog tot na het tweede spuitje moeten wachten om echt gerust te zijn. Dan pas zijn we optimaal beschermd tegen het coronavirus. Maar vandaag is sowieso de eerste belangrijke stap gezet richting opnieuw een normaler leven.”

Ook Wouter Patho, schepen voor welzijn, is blij dat de eerste vaccinatieronde in ter Bleeke vlot verlopen is. "De laatste weken van vorig jaar wogen op het gemoed van bewoners en hun familie, personeel en al wie betrokken is bij het woonzorgcentrum. Nu is de sfeer anders en kunnen we voorzichtig en geduldig uitkijken naar momenten die ons huis echt typeren: ter Bleeke als een warme thuis waar Mallenaren langskomen voor een babbel of een pintje, waar schoolkinderen steeds zorgen voor gezellig geroezemoes en er altijd wel iets te beleven valt voor onze bewoners."

FOTO: Voor bewoner Adriaan ‘Jean’ Van Ginneken was het coronavaccin zowaar een gedroomd verjaardagscadeau. Hij vierde vandaag in ter Bleeke zijn 85e verjaardag.