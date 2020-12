Bewoners en personeel woonzorgcentra als eerste gevaccineerd

De bewoners en het personeel van de woonzorgcentra worden als eerste gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat werd vandaag gecommuniceerd na de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC).

Als het vaccin van Pfizer wordt goedgekeurd, zullen er in januari 600.000 doses naar België komen. Na de woonzorgcentra komen de collectieve zorginstellingen en hun vrijwilligers aan bod. Daarna is het aan de zorgverleners in de ziekenhuizen en in de eerstelijnsgezondheidszorg. Tussen die twee wordt geen onderscheid gemaakt. Na hen komt het niet-medische personeel van de ziekenhuizen en de zorginstellingen aan de beurt. In een vierde grote fase is het aan de 65-plussers, gevolgd door de 45- tot 65-jarigen met onderliggende gezondheidsproblemen. De volgende reeks vaccins gaat naar personen met een belangrijke sociale of economische functie. Wat dat precies betekent, moet de komende weken nog worden vastgelegd.

(foto © Belga)