"Bewoners hebben hier geen plaats meer om te parkeren" (VIDEO)

De gemeente Borsbeek ondervindt steeds meer hinder van automobilisten, die er hun wagen komen parkeren. Dat heeft vooral te maken met het uitbreiden van de zones voor het bewonersparkeren in het naburige Antwerpen. Veel chauffeurs die vroeger in Deurne parkeerden, zoeken nu een gratis parkeerplek even verder over de gemeentegrens. Borsbeek onderzoekt nu of het zelf ook bewonersparkeren gaat invoeren.