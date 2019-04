De werken aan de Oosterweel schakelen binnenkort een versnelling hoger. De werf verhuist naar de middenberm van de E17 in Zwijndrecht. Om duidelijk te maken wat er precies allemaal gebeurt, is er vanochtend een mascotte gelanceerd: Corneel van Oosterweel. Die zal vertellen dat er verkeershinder te wachten staat. Er komen ingrepen om het verkeer vlot te houden. Er wordt ook een tijdelijke fietsbrug over de afrit van Waaslandhaven-Oost gebouwd.