Gezondheid Bewoners Immaculata klaar voor V-day "ik kan terug gaan sporten"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Het is D-day morgen voor de bewoners van woonzorgcentrum Immaculata in Edegem of beter gezegd V-day. De bewoners zijn de eersten in onze regio die een coronavaccin krijgen en daar hebben ze lang naartoe geleefd.