Bewoners Kanunnik Peeterstraat zien zwerfvuilprobleem toenemen

De bewoners van de Kanunnik Peetersstraat in Berchem zijn het zwerfvuil-probleem in hun buurt beu. Vroeger kwamen de veegdiensten regelmatig langs, maar dat is niet meer het geval.

Elke dag wordt er zwerfvuil achtergelaten in de Kanunnik Peetersstraat tussen de Wapenhaghestraat en de Frans Beckersstraat. De bewoners ruimen zelf regelmatig de rommel op, maar vinden dat de stad hier wel een beetje in gebreke blijft. De bewoners hebben het probleem reeds gemeld aan de reinigingsdienst, maar het resultaat blijft uit.