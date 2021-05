Een wissel van de wacht bij café Kalifornia in Boechout. Zaakvoerders Manon en Koen draaien op 7 juni hun allerlaatste shift en laten het tappen over aan een nieuwe zaakvoerder. Of zaakvoerders liever, want drie jonge fans gaan het café overnemen. Voor de vaste klanten zijn het geen onbekenden, het gaat namelijk over drie medewerkers van de zaak. Zij willen erover waken dat de sfeer in het gezellig café dezelfde blijft.