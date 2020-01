Bewoners Silvertoptorens wachten met bang hart op gasfactuur "al 18 maanden"

In de Silvertoptorens van Woonhaven hebben de bewoners sinds juli 2018 geen gasfactuur gekregen. De bewoners maken zich zorgen en weten niet waarom de rekening op zich laat wachten

En intussen is er een reactie van Siemens. Siemens en Engie-Electrabel zijn op de hoogte van de problemen bij de facturatie in de Silvertoptorens. Ze zouden alles in het werk stellen om de toestand zo snel mogelijk te normaliseren zodat de correcte metergegevens kunnen worden uitgelezen.