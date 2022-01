Nieuws Bewoners Sint-Lenaarts onder indruk van schietincident: "Ik word er wat bang van"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De burgemeester van Brecht, Sven Deckers sprak zijn uitdrukkelijke steun uit aan de lokale politie. Hij is vandaag in het buitenland en kon niet voor de camera reageren. In Sint-Lenaarts was het vandaag marktdag. Daar bleek dat het incident toch wel indruk had gemaakt op de inwoners van het anders zo rustige dorp.