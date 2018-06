Bewoners van den Dam bezorgd over woonblokken

De bewoners van de wijk Dam tussen Antwerpen-Noord en Merksem zijn bezorgd over plannen voor de bouw van woonblokken in hun buurt. Het gaat over dit stuk open ruimte, het Noordschippersdok, vlakbij het viaduct van Merksem. Het maakt deel uit van de ontwikkeling van de Slachthuissite wat verderop. Er komen woontorens, parken en een sportcentrum. De bewoners van het buurtcomité hebben geen bezwaren tegen de plannen voor de Slachthuissite, maar wel tegen wat er op tafel ligt voor het Noordschippersdok. Morgen buigt de Antwerpse gemeenteraad zich over het volledige plan, maar de buurtbewoners willen dus uitstel voor dit deel van het te ontwikkelen gebied.