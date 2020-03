Bewoners van woonwagenpark in Deurne helpen minderbedeelden met voedselpakketten

De bewoners van het woonwagenpark in Deurne hebben voedsel ingezameld voor mensen die het moeilijk hebben tijdens deze crisis. Begin deze week zag u in ons nieuws hoe de vzw Geven met liefde amper nog voedselpakketten had om uit te delen op de Luchtbal, omdat supermarkten geen overschotten meer hebben om weg te geven. De mensen van het woonwagenpark staken na het zien van de reportage de handen uit de mouwen.