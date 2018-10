Bewoners verdelen 1,1 miljoen euro op burgerbegrotingsfestival

Zondag beslissen inwoners van het district Antwerpen in het Zuiderpershuis welke projecten van de burgerbegroting volgend jaar in uitvoering gaan. In 5 rondes beslissen de bewoners over 153 projecten om voor 1,1 miljoen euro aan projecten over te houden. Na elke ronde worden de verkozen projecten meegedeeld in aanwezigheid van een van de districtsschepenen.

Sinds 2014 beslissen burgers in het district Antwerpen zelf over de verdeling van 10 procent van de volledige begroting, of 1,1 miljoen euro. Dit voorjaar kozen de inwoners hun 12 populairste thema's zoals jeugdwerk, huiswerkbegeleiding en vrijwilligerswerk, en later beslisten de inwoners hoeveel geld elk thema kreeg. Tijdens de zomer dienden burgers projecten in. Nieuw dit jaar was dat alle inwoners 3 weken lang ook online konden stemmen op de projecten. Dit leverde duizenden stemmen op. Nu wordt tijdens het burgerbegrotingfestival finaal beslist welke projecten in uitvoering gaan in 2019.

“Deelnemers aan het festival kunnen deelnemen aan één of meerdere rondes waar telkens 2 thema’s aan bod komen. Per tafel onderhandelen de inwoners over hun 5 favoriete projecten tot ze het eens zijn. Na elke ronde tellen we meteen de onlinestemmen bij de livestemmen en geven we direct de uitslag”,­ zegt David Michiels, projectleider burgerbegroting.

(Bron : Stad Antwerpen)

(Foto : District Antwerpen)