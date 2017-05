Bewoners Zandvliet starten petitie tegen komst van centrum criminele illegalen

Bewoners van Zandvliet zijn gestart met een petitie tegen de komst van het gesloten centrum voor criminele illegalen in het district. Het centrum is een plan van staatssecretaris Theo Francken dat de regering goedkeurde.

Volgens Antwerps burgemeester Bart De Wever is er de kans om eindelijk criminele illegalen in een soort gevangenis te plaatsen. Zandvliet was voor hem ideaal, omdat het afgelegen is en de omwonenden er daar geen last van zullen hebben. Maar enkele Zandvlietenaars startten gisteravond een petitie en verzamelden al meer dan 700 handtekeningen. Ze vrezen voor hun eigen veiligheid en hopen met deze petitie de komst van het centrum te kunnen tegenhouden. Bij het district Zandvliet is voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar. Het centrum moet normaal opengaan in 2020. Er zal plaats zijn voor 144 illegalen.