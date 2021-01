In Wuustwezel is het aantal corona-besmettingen de afgelopen dagen sterk gestegen. Op een week tijd kwamen er zo'n 50 gevallen bij. De cijfers in de gemeente gaan daarmee in tegen de algemene dalende trend. Een duidelijke verklaring ziet de burgemeester van Wuustwezel niet en daarom is het volgens het gemeentebestuur ook erg moeilijk om maatregelen te nemen.