Nieuws Bewoonster naar ziekenhuis met brandwonden.

Er was een korte maar hevige brand in een rijhuis in de Jagers-straat in Borgerhout. Tijdens de bluswerken was er ook een zware ontploffing en stortte een deel van het dak in. De bewoonster moest naar het ziekenhuis met brandwonden aan de handen.