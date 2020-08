Vannacht kon je in het Arboretum een one night stand beleven. En nee het is niet wat u denkt, want de one night stand in het arboretum betekende dat je uitzonderlijk één nacht op het domein zelf mocht verblijven en overnachten. Zo'n 6 gezinnen trokken er dus gepakt en gezakt en met de tent op uit voor een avond en nacht vol avontuur en ontspanning in de natuur.