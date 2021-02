Bezette stad van Paul Van Ostaijen sinds vandaag eigendom van de Vlaamse overheid

Er is opnieuw leven in het Sportpaleis. Lights for Life wou voor de eerste keer dit jaar het Sportpaleis uitverkopen. Uiteraard virtueel want voor grote optredens is er nog steeds geen versoepeling. Wie het concert wil volgen, kan voor 2 euro toegang tot een link kopen. Voor elke kijker wordt er in het Sportpaleis dan één stoeltje verlicht, om zo tot één grote massa Lights for Life te bekomen. De opbrengst gaat naar het solidariteitsfonds Lights for Live. Op het podium stonden onder meer Niels Destadsbader en Clouseau.