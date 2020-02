Bezieler ScheldeRegatta overleden

Harry Van den Bergh, de bezieler van de ScheldeRegatta is gisteren overleden.

Zeiler en organisator Harry Van den Bergh is op 85-jarige leeftijd overleden. Hij was de drijvende kracht achter de ScheldeRegatta en een belangrijke figuur voor de Belgische zeilsport. Hij heeft de laatste tijd van zijn leven gevochten tegen een slepende ziekte. De Uitvaart is maandag 2 maart in de aula van rouwcentrum Van Bogaert op Linkeroever.

(bericht en foto : Zeilwebsite ClubRacer)