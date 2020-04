"Situatie voor mensen in rusthuizen en woonzorgcentra is onmenselijk"

Bezoeken aan rusthuizen zijn, na de Veiligheidsraad van gisteren, een mogelijkheid en geen verplichting. Dat heeft premier Sophie Wilmès na de storm van kritiek. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) erkende dat de beslissing om per bewoner één bezoeker toe te laten in de rusthuizen er gekomen is zonder overleg met de sector.

Dat overleg, om na te gaan hoe dit uitgevoerd moet worden, zal er in de komende dagen en weken komen, zei Jambon. 'Het is niet de bedoeling om besmette mensen binnen te brengen in woonzorgcentra', aldus Jambon, die verder ook begrip vroeg voor de bewoners 'die al vier weken lang opgesloten zitten'. De maatregel om bezoek toe te laten kwam als een verrassing. De hele sector liet gisteravond meteen al verstaan ze geen bezoek zouden toelaten in hun rusthuizen. Ook Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke ziet het niet zitten om bezoekers toe te laten. Hij wil dat de maatregel uitgesteld wordt. 'Er is ook niet gezegd dat die maatregel onmiddellijk moet ingaan', aldus nog Jambon.

Situatie nu is omenselijk

Sophie Wilmès : 'Bezoekers in woonzorgcentra toelaten, moet niet snel-snel gebeuren, het is een mogelijkheid. Ik zie hoe onmenselijk de situatie nu is en daar moeten we iets aan doen. En of dat nu vandaag, morgen of over een aantal weken gebeurt, dat is geen probleem. Maar er moet iets gebeuren.'

(foto Belga)