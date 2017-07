Bezoek de 16de-eeuwse brug van de Rode poort onder Italiëlei

Op zondag 30 juli kunnen nieuwsgierigen eenmalig een blik werpen op de archeologische resten van de brug van de Rode Poort, een onderdeel van de 16de-eeuwse Spaanse omwalling.

Dit historische waardevolle erfgoed aan de Italiëlei in Antwerpen is blootgelegd door de werken aan de Noorderlijn. De archeologische dienst van de stad geeft ter plaatse uitleg over de vondsten. Van de brug bleven bijvoorbeeld de monumentale brugpijlers in natuursteen en de aanzetten van het gewelf bewaard. Een bijzonder detail: aan de Rode Poort bevond zich de ‘houwer’, een waterreservoir voor de bierbrouwers. De muren tussen de brugpijlers zijn hier een tastbaar restant van.

Bijzonder aan de Rode Poort: flankering door 2 bastions en ‘houwer’

De Spaanse omwalling werd in 1542 opgericht in opdracht van Keizer Karel, na aanvallen op de stad door Gelderse troepen onder leiding van Maarten Van Rossum. De nieuwe verdedigingsgordel rond Antwerpen werd ontworpen door de Italiaanse ingenieur Donato Di Boni en had 9 bastions (vijfhoekige bolwerken), 8 lange muurpartijen (fronten) en 4 stadspoorten met bruggen over de gracht.

De houwer: schakel in de watertoevoer voor de Antwerpse bierbrouwers

De houwer was een waterreservoir voor zuiver water gelegen in de centrale zone van de stadsvest. Het reservoir werd bevoorraad door de Dambruggevaart en later ook de Herentalse Vaart. Vanuit de houwer kwam het drinkwater via openingen in de stadsmuur de Brouwerskelder binnen. Vanuit deze kelder werd het water via een leiding naar het Waterhuis of Brouwershuis gebracht (in de Adriaan Brouwersstraat). Het water werd er via een rosmolen (een molen aangedreven door een paard) opgehaald om vervolgens via aparte leidingen te worden verdeeld naar de brouwerijen van de Nieuwstad. De Nieuwstad was de noordelijke stadsuitbreiding uit de 16de eeuw, 25 ha groot en gelegen tussen Brouwersvliet en de Londen- en Amsterdamstraat. Een pilootproject van 16 nieuwe brouwerijen rond het Waterhuis en met bieraccijnshuis was een opmerkelijk voorbeeld van 16de-eeuwse stadsontwikkeling.

Praktisch

bezoek archeologische site Rode Poort, Italiëlei, tussen Tunnelplaats en de Paardenmarkt

zondag 30 juli van 13 tot 17 uur

toegang: ter hoogte van het kruispunt Vondelstraat – Italiëlei, 2060 Antwerpen

gratis

duur van het bezoek: ongeveer een half uur

Let op: dit is een werfzone. Deze is helaas niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelgebruikers – aangepast schoeisel is aangeraden.

De site is het best bereikbaar met openbaar vervoer of met de fiets. Het Sint-Jansplein is op 150 meter afstand en daar vindt u haltes van De Lijn.

Meer informatie vindt u op:

www.antwerpen.be/archeologie - Klik hier voor de rechtstreekse link.



www.noorderlijn.be



www.antwerpendoorgrond.be

(foto : Stad Antwerpen dienst archeologie)