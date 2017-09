Bezoek de Christus’ Geboortekerk tijdens Open Monumentendag

Tijdens Open Monumentendag op zondag 10 september kan je uitzonderlijk de monumentale Christus’ Geboortekerk bezoeken. De dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen en Monumentenwacht tonen aan de hand van een gelegenheidstentoonstelling de geschiedenis en de toekomst van dit beschermde monument, dat de komende jaren het provinciebestuur gerestaureerd wordt.

Tijdens de 29e editie van Open Monumentendag kan je opnieuw heel wat historische pareltjes bezoeken. Dit jaar is het de perfecte gelegenheid om de beschermde Christus’ Geboortekerk te bezoeken.



Bij veel Sinjoren is deze kerk beter bekend als de voormalige Sint-Jozefskerk aan op de hoek van de Charlotta-, Brialmont- en Plantin en Moretuslei. De neoromaanse kerk werd oorspronkelijk ontworpen door architect Eugène Gife in 1862. Na een jarenlange leegstand wordt de kerk sinds 2000 gebruikt door de Russisch-Orthodoxe geloofsgemeenschap. Die kocht het pand aan in 2014. Momenteel voert de provincie Antwerpen er dringende onderhoudswerken uit en bereidt zij een grootschalige restauratie voor.

De Christus’ Geboortekerk is enkel geopend voor het publiek in de namiddag van 14u tot 18u. In de voormiddag vindt hier nog een dienst plaats die niet vrij toegankelijk is.

Foto: Google Streetview