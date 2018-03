Bezoek het grootste Antwerpse bio-ecologisch passief kantoorgebouw

Tijdens Open Wervendag kan u het nieuwe kantoorgebouw Mundo-a bezoeken. Dit gebouw is een unieke blikvanger aan de Turnhoutsebaan. Bovendien is het een duurzaam pareltje in houtskeletbouw.

Op zondag 6 mei kan u tijdens Open Wervendag eenmalig kennismaken met Mundo-a. Dit bio-ecologisch passief kantoorgebouw vult sinds kort een leegte op langs de Turnhoutsebaan. Die dag kan u ook terecht in het EcoHuis om meer te weten te komen over duurzaam bouwen en verbouwen. De rondleidingen en infosessies zijn gratis, maar u moet wel even vooraf inschrijven.

De plaatsen voor de gratis, gegidste rondleidingen doorheen het nieuwe gebouw zijn beperkt. U krijgt uitleg van de architecten (B-architecten) en de aannemer (D'Hulst-Van Rymenant en Thys) over de werken en de uitdagingen van dit project.

De rondleidingen beginnen om 11 uur en duren ongeveer 45 minuten. Op elke uur en elk half uur start er een nieuwe rondleiding. Verzamelen op het overdekte binnenplein.

U schrijft zich in door een mailtje te sturen naar ecohuis@stad.antwerpen.be, vermeld het uur en het aantal personen.

Momenteel is de werf enkel te bezoeken via een trap. Bezoekers in een rolstoel kunnen wel het binnenplein en EcoHuis bezoeken.

Praktisch :

Zondag 6 mei 2018

10 tot 17 uur

Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout

meer info: 03 217 08 11 of ecohuis@stad.antwerpen.be