Bezoek in woonzorgcentra toelaten is 'onverantwoord en onaanvaardbaar'

Opnieuw bezoek toelaten in de woonzorgcentra is 'niet realistisch en onuitvoerbaar'. Dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vandaag in reactie op de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. Die besliste dat bewoners van woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met een beperking voortaan bezoek kunnen ontvangen.

Zorgnet-Icuro reageerde al scherp en ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is niet mild voor de beslissing dat in de bewuste instellingen, inwoners voortaan bezoek mogen krijgen van één persoon, op voorwaarde dat die bezoeker de laatste twee weken geen symptomen had. 'Als koepel van de publieke zorgvoorzieningen ziet de VVSG niet in hoe we dit in de praktijk kunnen organiseren. Onverantwoord en onbegrijpelijk', zegt algemeen directeur Kris Snijkers op Twitter. 'Compleet onaanvaardbaar', voegt VVSG-woordvoerster Nathalie Debast toe. 'Dit is niet het moment voor het personeel om dit erbij te nemen.' Wie op bezoek komt, zou men bijvoorbeeld moeten monitoren. 'Men is zich compleet niet bewust wat gaande is in de woonzorgcentra', klinkt het ook. Raadt de VVSG, goed voor zowat een derde van de bedden in de Vlaamse WZC, dan net als Zorgnet-Icuro aan om geen bezoek toe te laten? 'Wij kunnen alleen zeggen dat dit onuitvoerbaar is. Men kan dit in de praktijk niet realiseren.'