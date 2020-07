Bezoek opnieuw mogelijk in woonzorgcentrum met Coronageval

Het woonzorgcentrum Aalmoezenier Cuypers in Stabroek opent morgen de deuren opnieuw voor mensen die een bezoek willen brengen aan de bewoners. Vorige week zondag kon u in het ATV-nieuws zien dat er een vrouw besmet raakte met Covid-19. De vrouw was toen eerder die week op consultatie gegaan in het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem. Daar was toen net een uitbraak geweest op de afdeling geriatrie.

Door het coronageval moest het woonzorgcentrum de deuren sluiten tot 13 juli. De bewoner bleef intussen in quarantaine op haar kamer en het personeel droeg de voorbije week extra beschermingskledij. Iedereen die in contact is gekomen met de besmette patiënte is getest en bleek negatief. Nu is dus beslist om vanaf maandag opnieuw bezoek toe te laten.