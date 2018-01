Bezoek The Amazing ZaiTruck op de parking van ATV

Morgen kan iedereen The Amazing ZaiTruck bezoeken op de parking van ATV. De truck rijdt heel de wereld rond om gewone mensen te interviewen en steekt vrijdag 19 januari de oceaan over richting Amerika.

De Voices of Humanity expeditie is een project van de Ayyoub Foundation. Nour Addine Ayyoub is een Belgische zakenman die zijn fortuin maakte in Zuid-Afrika. Hij ontwierp een speciale overland truck om de hele wereld mee rond te rijden. Het project is een serie van interviews met gewone mensen (Voices of Humanity) die de ploeg onderweg ontmoeten. Het resultaat wordt later op de Belgische televisie uitgezonden.

Morgen kan iedereen deze unieke truck bezoeken vanaf 11 u op de parking van ATV.