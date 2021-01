"Bezoek verbieden in woonzorgcentra is niet de juiste oplossing"

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) uit Zoersel ziet steeds meer woonzorgcentra de deuren sluiten voor bezoek en dat baart haar zorgen. Volgens Schryvers was de garantie op bezoekrecht de belangrijkste aanbeveling die de coronacommissie over coronabeleid in woonzorgcentra in juli deed. "Een bezoekverbod is onmenselijk", zegt Schryvers zondag in een mededeling.

Ze roept op om de aanbevelingen van de coronacommissie blijvend op te volgen. "De deuren zomaar sluiten voor bezoekers, zoals we ook nu op verschillende plekken zien gebeuren, is niet de juiste oplossing", zegt Katrien Schryvers. "De richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn daarover in uitvoering van de parlementaire resolutie duidelijk. Indien er geen besmettingen zijn in een woonzorgcentrum, zijn er in principe geen beperkingen qua aantal bezoekers, momenten of frequentie van bezoek bovenop de nationaal besliste richtlijnen. Ook bij besmettingen is een garantie van minimaal een bezoeker per week voorzien. En wanneer er toch maatregelen nodig zijn, laat die dan weloverwogen, proportioneel en goed onderbouwd genomen worden. Met aandacht voor het welzijn van de bewoners en hun familieleden", stelt Schryvers, ex-burgemeester in Zoersel.

"Bewoners elke dag met het risico laten leven dat er een bezoekverbod kan komen, is ook onmenselijk. Voor veel bewoners van woonzorgcentra heeft dit blijvende gevolgen: de impact op het mentaal welzijn van de bewoners is enorm en de angst om in isolement te gaan veroorzaakt veel onrust. Daarom oordeelde de coronacommissie in juli als een van de 95 aanbevelingen dat het bezoekrecht te allen tijde moet gegarandeerd zijn. Mensen kunnen sterven aan corona, maar ook aan eenzaamheid", besluit het parlementslid.

Foto Belga