Extra beveiliging in het justitiepaleis

Het Antwerpse justitiepaleis krijgt een permanente scanstraat. Die is te vergelijken met de beveiliging op de luchthaven. De politie zal de scantoestellen niet langer bemannen, maar wel een privéfirma. Dat heeft de ministerraad vandaag beslist, op vraag van justitieminister Koen Geens.



De vijf grootste gerechtsgebouwen in ons land hebben extra beveiliging nodig. Omdat er regelmatig risico-zittingen worden gehouden. Sinds het terreurniveau in ons land begin 2015 naar 3 werd verhoogd, moeten bezoekers al langs de metaal-detector passeren in het vlinderpaleis. Die constructie wordt nu permanent gemaakt. Met een rollende band, zoals in de luchthaven. De agenten worden er vervangen door privé-bewakers. Justitie neemt de beveiligingskosten op zich. Voor Antwerpen bedraagt dat per jaar 312.000 euro.