Bruno Wouters uit Brasschaat had al meer dan 10 jaar oude foto's van een zekere familie Van Den Bossche op zolder staan. Die kwamen toevallig in zijn bezit toen iemand ze achterliet in zijn garage in Deurne. Vastbesloten om de eigenaars terug te vinden, stapte hij onlangs met zijn verhaal naar de media. En met succes, want de rechtmatige eigenaar is nu teruggevonden.